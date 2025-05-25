Нарушение прав многодетных семей в Дзержинске окончилось уголовным делом Происшествия

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав многодетных семей в Дзержинске. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стала информация о том, что более 350 участков, выделенных многодетным семьям, оказались непригодными для использования. Земли находятся в заболоченной местности рядом с мусорной свалкой, на них растут деревья и кустарники, а подъездных путей к участкам нет. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, ситуация долгое время оставалась без изменений.

По данным фактам в СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления СК Айрата Ахметшина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ход исполнения поручения находится под контролем центрального аппарата СК РФ..

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин распорядился доложить о расследовании инцидента на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде, где 20-летнего парня пырнули ножом.