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Культура и отдых

Григорий Верник поддержал новую возлюбленную на премьере в Нижнем Новгороде

13 июля 2025 10:52  [115] Культура и отдых
Григорий Верник поддержал новую возлюбленную на премьере в Нижнем Новгороде

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Звезда сериала "Цикады" (18+) Григорий Верник приехал на фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+) в Нижний Новгород. Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", поводом стала любовь к фестивалю, городу и новой девушке — 19-летней актрисе Полине Гухман. 

Накануне, 12 июля, в Нижегородском театре драмы имени Максима Горького состоялась премьера комедийной мелодрамы "Три сестры" (16+), съемки которого проходили в Нижнем Новгороде прошлым летом. 

Перед показом исполнительница роли младшей сестры Полина Гухман вышла на красную дорожку вместе с 25-летним актером Григорием Верником. Влюбленные держались за ручку и не сводили глаз друг с друга. 

Напомним, что пару лет назад Григорий приезжал на фестиваль в качестве участника — тогда он представлял фильм Кирилла Кемница "Кентавр" (18+). 

"В этом году я приехал поддержать Полину и, конечно, посмотреть интересное кино. Вообще я люблю этот фестиваль и этот город. Мне здесь очень нравится! У вас потрясающие набережные, кремль и центральная улица", — сказал актер в беседе с НИА "Нижний Новгород".

Напомним, что Полина Гухман была ведущей церемонии открытия кинофестиваля "Горький fest - 2025". Ее соведущим стал Никита Кологривый ("Слово пацана", 18+). Со сцены прозвучало, что якобы изначально ведущим должен был стать Игорь Верник, отец Григория. Мы поинтересовались у сына знаменитого артиста, так ли это на самом деле. 

"Это останется тайной", — улыбнулся молодой актер. 

Фоторепортаж с красной дорожки кинофестиваля можно посмотреть здесь.

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Теги:
Горький fest знаменитости Кино
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Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
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