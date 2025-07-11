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Культура и отдых

Немного Чехова и много любви: нижегородцам показали сериал "Три сестры"

13 июля 2025 10:26  [132] Культура и отдых
Немного Чехова и много любви: нижегородцам показали сериал Три сестры

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

На кинофестивале "Горький fest"  (18+) в Нижнем Новгороде состоялась премьера сериала "Три сестры" (16+), снятого режиссером Марусей Трубниковой. Перед показом первых двух серий нового проекта онлайн-кинотеатра KION от МТС и продюсерской компании Mediaslovo создатели сериала пообщались с журналистами. Подробности — в материале НИА "Нижний Новгород".

Съемки комедийной мелодрамы с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко прошли летом того года именно в Нижнем Новгороде. Как призналась Маруся Трубникова, выбор пал на этот город из-за его особенной кинематографичности.

"Мы старались снимать почти во всех красивых локациях. Их вы увидите в сериале", — отметила режиссер.

В первых сериях "Трех сестер" зритель увидит живописные виды на Стрелку и набережную Федоровского, а также Кожевенную улицу, Канавинский мост, парк "Швейцария" и даже аэропорт.

Для актрисы Маруси Климовой, сыгравшей среднюю сестру, Нижний Новгород стал не просто местом съемок, а городом, связанным с важным личным событием. Именно здесь летом прошлого года она узнала о своей беременности.

"Проект "Три сестры" запечатлел меня в интересном положении. Ребенок родился. И проект родился. Сегодня его увидит свет! Мне очень хочется, чтобы он понравился зрителям, потому что он про любовь", — поделилась актриса.

А еще Климова призналась, что влюбилась в знаменитые нижегородские закаты. По ее словам, только ради них уже стоит приехать в этот город.

В сериале, помимо Гузеевой и Деревянко, сыграли Юлия Александрова (старшая сестра), Полина Гухман (младшая), Жанна Эппле, Павел Попов и другие. Одной из первых к проекту присоединилась Лариса Гузеева — ей предложили роль матери. После ее согласия создатели начали собирать актерский состав.

Партнера ее героине, бойфренда матери, сыграл Павел Деревянко. "Нам казалось, что Лариса Андреевна и Павел классно смотрятся вместе. Между ними случилась химия", — отметила Маруся Трубникова.

Фото: онлайн-кинотеатр KION от МТС

В сериале также снялся писатель и креативный продюсер проекта Александр Цыпкин — автор идеи "Трех сестер". Вместе с ним на экране появился Павел Воля.

"Мне рассказали про эту идею, и я решила, что она стоит того, чтобы ее развивать. Кстати, вместе с Александром у нас снялся Павел Воля. Отличный дуэт получился", — рассказала режиссер.

К слову, "Три сестры" — режиссерский дебют Маруси Трубниковой. До этого она работала как сценарист и продюсер над проектами "The телки" (18+), "Топи" (18+), "Беспринципные" (18+).

"Мне дико повезло с командой", — призналась она.

Название сериала отсылает к одноименной пьесе Чехова. Журналисты, конечно, поинтересовались, насколько глубока эта связь и не обидели ли создатели классика.

По словам Трубниковой, в сериале сохранены чеховская ирония и общий заход в историю, но прямого заимствования нет. Например, героиня Маруси Климовой — Ольга — средняя сестра, а не старшая, как у Чехова.

На вопрос, что общего у актрис с их героинями, Маруся Климова без раздумий ответила: "Любовь". 19-летняя Полина Гухман сначала с улыбкой сказала — "внешность", а потом добавила: "Ну и характер, наверное". Режиссер в ответ утвердительно кивнула.

Премьеру в Нижнем посетил и креативный директор KION Илья Бурец. Он напомнил, что все проекты, созданные совместно с Mediaslovo, так или иначе — про любовь. "Три сестры" не стали исключением.

"Фундаментально эта история про любовь. Она всегда побеждает! Уверены, что "Три сестры" — это большой зрительский проект, и его посмотрит большое количество людей", — заключил он.

Премьера сериала в онлайн-кинотеатре KION состоится уже 1 августа, затем на канале ТНТ. 

Фото: онлайн-кинотеатр KION от МТС

Напомним, в рамках кинофестиваля "Горький fest" также состоялась премьера криминальной комедии "Беги" (16+) с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Оба присутствовали на показе в Нижегородском театре драмы имени Горького.  

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Теги:
Горький fest знаменитости Кино
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