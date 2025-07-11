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Происшествия

Задержан начальник отдела полиции в нижегородском аэропорту

13 июля 2025 11:38  [54] Происшествия
Задержан начальник отдела полиции в нижегородском аэропорту

Начальник линейного отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода Намиг Мусаев задержан в рамках расследования уголовного дела, связанного с организацией канала незаконной миграции. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Отмечается, что противоправные действия группы лиц были выявлены оперативниками собственной безопасности транспортной полиции совместно с сотрудниками УФСБ по Нижегородской области.

По предварительным данным, житель региона неоднократно способствовал уклонению иностранных граждан от административной ответственности за нарушения миграционного законодательства. Для этого он вступал в договорённости с сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту, а также привлекал к схеме других участников.

В рамках дальнейших следственных действий и оперативного сопровождения уголовного дела был задержан начальник линейного отдела полиции в аэропорту. В управлении добавили, что в случае подтверждения вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Все задержанные понесут наказание в соответствии с законом.

Отметим, что в июне сообщалось о задержании полицейских, работавших в аэропорту, за организацию нелегальной миграции в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Миграция Полиция Уголовное дело
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