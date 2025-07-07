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Происшествия

Более 500 мигрантов выдворили из Нижегородской области

08 июля 2025 12:16  [112] Происшествия
Более 500 мигрантов выдворили из Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

За первые шесть месяцев этого года из Нижегородской области выдворили 518 иностранцев, нарушивших миграционные правила. Об этом сообщили в региональном ГУФССП.

Все они были привлечены к ответственности по статье о нарушении порядка въезда или проживания в России. Нарушителям назначили штраф, а затем обязали покинуть территорию страны.

Так, за последние две недели под административное выдворение попали 58 граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргыстана, Армении, Белоруси и Туркменистана.

После вынесения судом решения нарушителей помещают в спецучреждение для временного содержания. Затем судебные приставы оформляют все необходимые документы и сопровождают иностранцев до пункта пропуска через государственную границу. Там их официально передают сотрудникам пограничной службы ФСБ России.

За нарушение миграционного законодательства предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей и обязательное выдворение из России.

Ранее сообщалось, что новые меры, направленные на обеспечение безопасности граждан и регулирование использования услуг связи среди мигрантов, начали действовать в июле.

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Теги:
Мигранты УФССП
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