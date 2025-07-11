Почти 7 тысяч миграционных нарушений выявлено в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области за первое полугодие 2025 года сотрудники полиции составили 6 858 протоколов о нарушениях миграционного законодательства. Об этом сообщил руководитель регионального управления по вопросам миграции Андрей Кнаус на совещании с начальником главка МВД по региону Юрием Арсентьевым.

Кнаус сообщил, что на миграционном учёте в области состоит свыше 40 тысяч иностранных граждан. Это около 1,33% от общего числа жителей региона. По его словам, за полгода 581 человек получил российское гражданство, а количество выданных патентов на трудовую деятельность превысило 22 тысячи.

Для контроля миграционной ситуации в регионе регулярно проводятся профилактические мероприятия — "Мигрант", "Иностранный специалист", "Трудовой мигрант" и "Нелегал". В рамках этих операций в первом полугодии полицейские провели 4 376 проверок соблюдения иностранцами правил пребывания и трудовой деятельности.

Проверки охватили 3 032 адреса проживания, 415 строительных площадок, 206 торговых точек, 50 промышленных предприятий, 59 сельхозорганизаций, 32 объекта бытового обслуживания и 614 других объектов. По их итогам к ответственности привлекли 4 431 иностранного гражданина, 811 работодателей, 65 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 404 юридических лица.

В отношении 524 иностранцев, нарушивших миграционные правила, были вынесены решения об административном выдворении из России. На данный момент 502 человека уже выдворены судебными приставами.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области отменили запрет на работу мигрантов по патенту в сфере общественного питания, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, по складированию и хранению, вспомогательные услуги, связанные с перевозками, а также гостиничный бизнес. Он был введен в марте 2025-го.

Также сообщалось, что мигрантам, не сдавшим биометрические данные, начнут отключать сотовую связь на территории региона.