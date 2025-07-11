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Происшествия

Автомобиль врезался в фасад административного здания на Нижневолжской набережной

13 июля 2025 12:33  [88] Происшествия
Автомобиль врезался в фасад административного здания на Нижневолжской набережной

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

BMW врезался в фасад административного здания на Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. 

ДТП произошло рано утром 13 июля, около 5:20. 26-летний водитель не справился с управлением и врезался в фасад административного здания. 

Мужчина, управлявший автомобилем, получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас автоинспекторы продолжают выяснять все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что по вине пьяного водителя погибла пассажирка в Большом Болдине.

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Теги:
ДТП
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