Автомобиль врезался в фасад административного здания на Нижневолжской набережной

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BMW врезался в фасад административного здания на Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
ДТП произошло рано утром 13 июля, около 5:20. 26-летний водитель не справился с управлением и врезался в фасад административного здания.
Мужчина, управлявший автомобилем, получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Сейчас автоинспекторы продолжают выяснять все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что по вине пьяного водителя погибла пассажирка в Большом Болдине.
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