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Общество

82% нижегородцев готовы отказаться от пластиковой посуды

13 июля 2025 15:05  [43] Общество
82% нижегородцев готовы отказаться от пластиковой посуды

Фото: pixabay.com

82% жителей Нижегородской области готовы заменить одноразовую пластиковую утварь на более экологичные альтернативы. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob выяснил отношение нижегородцев к отказу от пластиковой посуды.

Исследование проводилось с 30 июня по 2 июля 2025 года среди экономически активного населения. Отмечается, что 42% респондентов заявили, что полностью поддерживают такую инициативу, ещё 40% — скорее готовы пойти на этот шаг. Женщины чаще мужчин поддерживают отказ от пластика, а среди молодёжи до 35 лет доля сторонников экологичного подхода достигает 87%.

Против перехода на альтернативные материалы выступили 18% респондентов. Из них 6% категорически не готовы отказываться от пластиковой посуды, ещё 12% — скорее не готовы. Основные причины — удобство и низкая стоимость: многие считают, что пластиковая посуда незаменима в поездках или на отдыхе.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на производство и использование ряда видов ПЭТ-упаковки.

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Теги:
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