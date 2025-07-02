Пункты сбора вторсырья появятся на Покровке в Нижнем Новгороде Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Первый этап экологического проекта "Особая туристическая зона" завершился на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Инициатива направлена на внедрение системы раздельного сбора мусора в популярных у туристов районах города. Проект реализуется в партнерстве Ассоциации рестораторов Нижегородской области, группы компаний "Исток" и Ассоциации пяти домоуправляющих компаний города при поддержке администрации Нижнего Новгорода.

В рамках первого этапа на улице Рождественской установили четыре специальных контейнера для стекла, а также оборудовали площадку для раздельного сбора вторсырья. Активное участие в реализации проекта приняли студенты-волонтеры из Нижегородского филиала Московского университета имени С.Ю. Витте. В роли экоинспекторов они консультируют персонал кафе и ресторанов по вопросам сортировки отходов и объясняют важность переработки.

За время действия проекта собрано и утилизировано 18 050 стеклянных бутылок. Если выстроить все эти бутылки в вертикальную линию, ее высота превысит нижегородскую телебашню в 27 раз, отмечают волонтеры. Также за 10 дней удалось собрать и отправить на переработку 540 килограммов картона.

По мнению инициаторов, проект стал важным шагом к эффективному обращению с отходами и улучшению городской среды.

При запуске проекта глава города Юрий Шалабаев отмечал, что после анализа результатов "пилота" практика может быть распространена на другие оживлённые городские улицы.

На втором этапе "Особой туристической зоны" аналогичные пункты сбора вторсырья появятся на улице Большой Покровской.

Ранее сообщалось, что 11 нелегальных свалок ликвидируют в Приокском районе Нижнего Новгорода.