Нижегородская область направит 2,6 млрд рублей на обращение с отходами Общество

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижегородской области утвердили пятилетнюю программу обращения с отходами на 2025-2030 годы. Ее бюджет составит 2,6 млрд рублей областного и муниципальных бюджетов. Соответствующий документ размещен на сайте правительства региона.

Программа направлена на сокращение захоронения отходов, развитие сортировки и модернизацию инфраструктуры. К 2030 году планируется вдвое уменьшить объем мусора, отправляемого на полигоны, и довести сортировку до 100%.

В рамках проекта предусмотрено строительство новых карт на полигонах, закупка более 10 тысяч контейнеров и 43 единиц техники для переработки древесных отходов. Также запланирована ликвидация 28 несанкционированных свалок и 8 объектов накопленного экологического ущерба.

Так, в 2025 году планируется направить 724 млн рублей, в 2026-м — 379 млн, в 2027-2030 годах — по 371,7 млн рублей.

Региональные операторы будут строить новые мощности за свой счет, но с господдержкой за счет субсидий, эквивалентных экологическому сбору, из федерального и областного бюджетов.

Ранее сообщалось, что в Приокском районе Нижнего Новгорода планируют ликвидировать 11 стихийных свалок за 2,4 млн рублей.