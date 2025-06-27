Стоимость обучения в ИТ-кампусе "Неймарк" достигает 550 тысяч рублей Экономика

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Стоимость обучения в ИТ-кампусе "Неймарк" достигает 550 тысяч рублей. Об этом рассказал и.о. ректора "Университета Неймарк" Алексей Хабибуллин на пресс-туре 2 июля.

В 2025/2026 учебном году "Неймарк" предлагает студентам пять образовательных программ, среди которых два бакалавриата, один специалитет и две магистратуры. Стоимость годового обучения на каждом направлении отличается.

Так, сетевые программы, запущенные в прошлом году совместно с НИУ ВШЭ и НГТУ имени Алексеева, обойдутся абитуриентам в 550 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно. Новый бакалавриат с ННГУ – 500 тысяч рублей в год.

За программу магистратуры, которая проводится в онлайн-формате с НИУ ВШЭ, придется выложить 430 тысяч рублей, а за совместное направление с ННГАСУ – 300 тысяч рублей. Бюджетных мест нет.

По словам и.о. директора университета Дмитрия Колесникова, стоимость программы для большинства студентов будет ниже, так как партнерские гранты могут покрыть до 100% обучения и проживания.

Кстати, самый экономичный номер в новых общежитиях кампуса стоит 12 тысяч в месяц. В его стоимость входят уборка в номере, стирка постельного белья, консьерж-сервис, Wi-Fi.