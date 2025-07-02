ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

18 корпусов студенческих общежитий ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде откроют свои двери для студентов уже этой осенью.

Общежития, выполненные в виде кубов, расположены на улице Большие Овраги и рассчитаны на 1359 мест. В строительстве использовались преимущественно российские материалы.

Сейчас завершается внутренняя отделка и благоустройство территории. Высота зданий составляет от шести до восьми этажей. В каждом корпусе смогут проживать от 40 до 100 студентов. В центре всех корпусов — небольшой двор с деревом.

На каждом этаже — по 6-7 блоков, в одном блоке расположены две жилые комнаты, ванная и отдельный санузел. Блоки рассчитаны на 2-3 человек: есть одно- и двухместные комнаты.

В холле — общая зона отдыха с кухней, диваном, телевизором и балконом. В некоторых комнатах также есть балконы. Из окон корпуса "Неймарк", который показали журналистам, открывается вид на заречную часть Нижнего Новгорода.

Территория кампуса открыта для свободного посещения, но вход в жилые корпуса — только по пропускам. На территории установлены камер видеонаблюдения.

Служба эксплуатации общежитий разместится в ОКН "Дом Соколенковых". Здесь будут работать ресепшн и офисы. В самих корпусах дежурить будут консьержи.

На территории также предусмотрены парковка для машин, спортивная и детская площадки, кафе, коворкинги и магазины.

Фото: Полина Зубова, Кира Мишина