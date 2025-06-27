Образовательный хаб ИТ-кампуса "Неймарк" построят к 2028 году Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Главный учебный корпуса ИТ-кампуса "Неймарк" планируется сдать в июле 2028 года. Об этом стало известно на пресс-туре, посвященному старту приемной кампании "Университета Неймарк" в 2025-2026 учебном году, в рамках которой журналистам также показали новые общежития, готовящиеся к заселению первых студентов.

Напомним, образовательный хаб ИТ-кампуса "Неймарк" возведут около метромоста, в марте минстрой выдал разрешение. По состоянию на 2 июля на площадке ведется подготовка к строительству: территория огорожена, работают экскаватор и буровая установка.

Площадь корпуса составит более 34 тысячи квадратных метров. Согласно проекту, здание будет состоять из 12 разноэтажных блоков. Все части комплекса объединит одноэтажная галерея. В одну смену здесь смогут обучаться до 2850 студентов, а также трудиться 152 сотрудника.

Общая площадь ИТ-кампуса "Неймарк" составит 226 квадратных метров, он рассчитан на 8 тысяч студентов, для проживания преподавателей и обучающихся будет доступно 5,6 тысячи мест.

Первый корпус гостиницы планируется сдать в декабре 2026 года, а второй – в декабре 2027 года. К этому же сроку хотят сдать и учебный корпус на проспекте Гагарина с ФОКом и конференц-залом, который также уже получил разрешение на строительство.

Ранее сообщалось, что на проспекте Гагарина стратовали работы по строительству тепловых сетей для образовательного ИТ-кампуса.