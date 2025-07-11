Сильный дождь и шквалистый ветер накроют Нижегородскую область Общество

МЧС предупреждает о резком ухудшении погодных условий в Нижегородской области и Нижнем Новгороде. По данным ведомства, в течение ближайших 1–3 часов 13 июля 2025 года в регионе ожидаются интенсивные осадки и усиление восточного ветра.

Во время грозы порывы ветра могут достигать скорости 15–20 метров в секунду. Неблагоприятная погода сохранится в ночные и утренние часы 14 июля.

Ранее сообщалось, что аномальная жара в Нижнем Новгороде начнет отступать на следующей неделе.