Сильный дождь и шквалистый ветер накроют Нижегородскую область

МЧС предупреждает о резком ухудшении погодных условий в Нижегородской области и Нижнем Новгороде. По данным ведомства, в течение ближайших 1–3 часов 13 июля 2025 года в регионе ожидаются интенсивные осадки и усиление восточного ветра.
Во время грозы порывы ветра могут достигать скорости 15–20 метров в секунду. Неблагоприятная погода сохранится в ночные и утренние часы 14 июля.
Ранее сообщалось, что аномальная жара в Нижнем Новгороде начнет отступать на следующей неделе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+