70% теплосетей Нижнего Новгорода прошли испытания перед отопительным сезоном Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

АО "Теплоэнерго" завершило испытания 1210 километров тепловых сетей, что составляет 70% от всей их протяженности. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Работы проводились в рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов.

Испытания на прочность и плотность — обязательный этап ежегодной диагностики. Они позволяют выявить потенциальные повреждения трубопроводов, компенсаторов и опор, чтобы устранить их до начала холодов.

Параллельно компания ведет плановый ремонт котельных. На сегодняшний день профилактические работы завершены на 63 из 113 объектов.

В "Теплоэнерго" отмечают, что полностью завершить подготовку всех систем к осенне-зимнему периоду планируется к сентябрю.

Ранее сообщалось, что рабочие повредили газопровод при земляных работах на Малой Покровской.