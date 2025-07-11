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Общество

Стало известно, когда откроется новая полоса на мосту Нижегородской ГЭС

13 июля 2025 17:39  [92] Общество
Стало известно, когда откроется новая полоса на мосту Нижегородской ГЭС

Фото: страница Нижегородской ГЭС во "ВКонтакте

Работы по обновлению автодорожного моста через Волгу в районе Нижегородской ГЭС идут в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сообщается на странице сооружения во "ВКонтакте".

В настоящее время полностью демонтированы пролетные конструкции полосы, расположенной со стороны верхнего бьефа. Монтаж новых конструкций на этом участке завершен на 75%. Одновременно ведутся работы на левобережном участке сопряжения моста с плотиной №3.

Как сообщили представители объекта, завершение всех работ, необходимых для перевода реверсивного движения на новую полосу, запланировано на конец осени 2025 года. После этого реконструкция продолжится на второй полосе — со стороны нижнего бьефа.

Для соблюдения сроков подрядная организация организовала круглосуточный рабочий процесс, включая вечерние и ночные смены, когда движение по мосту полностью перекрывается. Ограничения согласованы с собственником дороги и ГИБДД.

Особый акцент сделан на контроле качества: за ходом работ следят специалисты строительного контроля, а государственный надзор осуществляет Волжско-Окское управление Ростехнадзора.

Представители ГЭС и подрядчики подчеркивают, что принимаются все меры для обеспечения стабильного автомобильного сообщения через мост с учетом действующих ограничений. Работа проходит в постоянном взаимодействии с Главным управлением автомобильных дорог Нижегородской области, ГИБДД и Ространснадзором.

Нижегородская ГЭС напоминает, что на участке дороги регионального значения 22 ОП Р3 22К-0020 "Линда – Городец – Заволжье", проходящем по мосту, действует запрет на проезд грузового транспорта и любых машин массой свыше 15 тонн. Скорость движения ограничена до 30 км/ч, а проход пешеходов запрещен.

Ранее сообщалось, что камера на дамбе Нижегородской ГЭС снова фиксирует нарушения ПДД.

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Теги:
Гидросооружения ГЭС Ремонтные работы
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