Еще четыре человека утонули в Нижегородской области Происшествия

13 июля в Нижегородской области произошло сразу четыре трагических случая на воде, в результате которых погибли люди. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В Балахнинском районе в озере Липовки по словам очевидцев утонул мужчина 1964 года рождения. Поисково-спасательные работы с привлечением водолазов запланированы на 14 июля.

В Володарском муниципальном округе, в селе Золино, в озере Золинском также утонул человек — молодой мужчина 2005 года рождения. Водолазные работы начнутся 14 июля.

В Канавинском районе Нижнего Новгорода, в акватории реки Волги в районе Волжской набережной, спасатели аварийно-спасательной службы извлекли из воды тело мужчины. Его личность пока не установлена.

В Городецком муниципальном округе, в деревне Нечаиха, очевидцы обнаружили и извлекли из реки Белая тело погибшего мужчины. Его личность также уточняется.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности на воде, особенно в жаркую погоду, когда возрастает число отдыхающих у водоёмов.

Напомним, что три человека утонули за сутки в Нижегородской области.

Ранее в Нижнем Новгороде около Нижегородской ярмарки в Оке был найден неопознанный труп девушки.