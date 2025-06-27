Рыбак утонул на диком пляже в Нижнем Новгороде Происшествия

Мужчина утонул в Оке на диком пляже в районе поселка Мостоотряд Автозаводского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Тело из реки достали сотрудники полиции. По предварительным данным, 68-летний погибший рыбачил.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить точную причину гибели.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в районе деревни Уварово Лысковского округа. Также стало известно, что два рыбака утонули в минувшие выходные в Нижегородской области.