Рыбак утонул на диком пляже в Нижнем Новгороде

Мужчина утонул в Оке на диком пляже в районе поселка Мостоотряд Автозаводского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Тело из реки достали сотрудники полиции. По предварительным данным, 68-летний погибший рыбачил.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить точную причину гибели.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в районе деревни Уварово Лысковского округа. Также стало известно, что два рыбака утонули в минувшие выходные в Нижегородской области.
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