Пьяный водитель иномарки снёс забор в Павловском районе: возбуждено дело

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В Павловском округе возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, устроившего дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, инцидент произошёл в посёлке Тумботино на улице Октябрьской.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, не имеющий водительских прав, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в забор. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После прибытия сотрудников полиции он оказал сопротивление при задержании.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством без водительского удостоверения и за вождение в состоянии опьянения. Кроме того, в связи с отягчающими обстоятельствами открыто уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что пассажирка погибла по вине нетрезвого водителя "Нивы" в Большом Болдине Нижегородской области. А в Арзамасе в результате ДТП с участием двух авто смертельные травмы получила женщина-пешеход.
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