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Происшествия

Один человек пострадал в массовом ДТП с большегрузами на Московском шоссе

06 июля 2025 16:38  [97] Происшествия
Один человек пострадал в массовом ДТП с большегрузами на Московском шоссе

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Один человек пострадал в массовом ДТП с большегрузами на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Подробности утренней аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

По данным правоохранителей, примерно в 9:30 6 июля возле дома №304Д столкнулись четыре транспортных средства. Аварию устроил 44-летний водитель большегруза "Шакман". Он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в "Шакман" под управлением 22-летнего мужчины. Тот, в свою очередь, въехал в "Пежо 308", а также столкнулся в "Сканию" под управлением 52-летнего мужчины. 

В результате пострадал водитель "Скании". Его на скорой увезли в городскую больницу №13. 

Ранее сообщалось, что из-за этой аварии на Московском шоссе в сторону выезда из Нижнего Новгорода образовалась пробка в несколько километров. 

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Теги:
ДТП пробки
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