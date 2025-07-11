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Покупка билетов в кино обернулась для дзержинца потерей 320 тысяч рублей

14 июля 2025 11:42  [112] Происшествия
Покупка билетов в кино обернулась для дзержинца потерей 320 тысяч рублей

Фото: Александр Воложанин

Житель Дзержинска стал жертвой мошенников после попытки договориться о свидании в кино с новой знакомой из интернета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. 

41-летний мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств. После короткого общения она предложила встретиться в кинотеатре и прислала ссылку для покупки билетов. Мужчина перешёл по указанному адресу, не подозревая, что сайт был поддельным.

После ввода данных банковской карты ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы поддержки, и сообщил о неполадках с оплатой. Под предлогом устранения проблемы мужчину перенаправили на ряд фальшивых ресурсов, с помощью которых злоумышленники списали со счёта 320 000 рублей.

Когда связь с "девушкой" и "службой поддержки" прервалась, пострадавший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

Правоохранители напоминают: при совершении онлайн-платежей важно проверять подлинность сайтов и не передавать данные банковских карт посторонним. В случае подозрительных ситуаций необходимо немедленно обращаться в полицию по телефонам 02 или 102.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у нижегородца почти 3 млн рублей под видом продажи авто.

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Теги:
Дзержинск мошенники Мошенничество
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