Нижегородка потерала полмиллиона рублей, открыв фейковое видео от "подруги"

В Советском районе Нижнего Новгорода 49-летняя женщина стала жертвой мошенников после того, как открыла сообщение с видеоссылкой от якобы знакомой.
По данным региональной полиции, получив в мессенджере файл с подписью "Ты на видео", лаборантка не заподозрила подвоха и перешла по ссылке. Вскоре после этого с её кредитной карты было списано 543 838 рублей.
Как выяснилось позже, аккаунт её подруги был взломан злоумышленниками. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает о необходимости соблюдать осторожность при получении неожиданных сообщений, даже если они приходят от знакомых. В случае сомнений лучше перезвонить отправителю и удостовериться в подлинности информации.
Ранее стало известно, что пошенники развели 25-летнюю нижегородку на 5 млн рублей.
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