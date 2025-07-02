Нижегородка потерала полмиллиона рублей, открыв фейковое видео от "подруги" Происшествия

В Советском районе Нижнего Новгорода 49-летняя женщина стала жертвой мошенников после того, как открыла сообщение с видеоссылкой от якобы знакомой.

По данным региональной полиции, получив в мессенджере файл с подписью "Ты на видео", лаборантка не заподозрила подвоха и перешла по ссылке. Вскоре после этого с её кредитной карты было списано 543 838 рублей.

Как выяснилось позже, аккаунт её подруги был взломан злоумышленниками. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает о необходимости соблюдать осторожность при получении неожиданных сообщений, даже если они приходят от знакомых. В случае сомнений лучше перезвонить отправителю и удостовериться в подлинности информации.

Ранее стало известно, что пошенники развели 25-летнюю нижегородку на 5 млн рублей.