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Происшествия

Мошенники выманили у нижегородца почти 3 млн рублей под видом продажи авто

08 июля 2025 12:00  [77] Происшествия
Мошенники выманили у нижегородца почти 3 млн рублей под видом продажи авто

Житель Нижнего Новгорода лишился крупной суммы, пытаясь купить машину через интернет. Мужчина перевёл почти 3 млн рублей неизвестному, который представился сотрудником автокомпании, а потом просто исчез, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По имеющейся информации, 52-летний механик вступил в переписку через мессенджер с человеком, который представился сотрудником компании, занимающейся продажей автомобилей. Неизвестный предложил купить машину, якобы ввезенную из-за границы, и убедил мужчину перевести 2 874 000 рублей на указанные банковские счета. Деньги были отправлены четырьмя транзакциями. После этого "продавец" перестал выходить на связь.

Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Правоохранители выясняют все детали произошедшего и ищут злоумышленника.

Ранее сообщалось, что жительница Приокского района Нижнего Новгорода отдала мошенникам почти 5 млн рублей.

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Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
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