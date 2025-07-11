Нижегородские трамваи № 8 и № 12 встали из-за подтопления путей Общество

Фото: Александр Воложанин

Движение трамваев маршрутов № 8 и № 12 в Нижнем Новгороде временно остановлено. Об этом сообщили в ЦРТС.

Причиной стало затопление на рельсах в районе остановки общественного транспорта "Больница № 23" на улице Красных партизан. Как пояснили в ведомстве, произошел резкий подъём уровня воды в Автозаводском магистральном канале.

В центре отметили, что согласно техническим нормам, трамвай может двигаться, если уровень воды не превышает 10 сантиметров над головкой рельса. Однако в данном случае вода поднялась на 20 сантиметров, что делает движение подвижного состава небезопасным.

В администрации Автозаводского района сообщили, что дорожные службы работают круглосуточно, устраняя последствия обильного дождя, прошедшего накануне.

Уже завершены работы по ликвидации подтоплений на проспектах Молодежном, Ленина, Бусыгина, Кирова, Ильича, Октября, а также на улицах Пермякова, Старых Производственников, Челюскинцев, Мельникова, Политбойцов, Краснодонцев и Комсомольской.

Кроме того, коммунальные службы продолжают прочистку дождеприемных колодцев, чтобы ускорить отвод воды. Работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в результате залпового ливня размыло грунт в Нижегородском кремле, предназначенный для благоустройства участка между Зачатской и Георгиевской башнями, а также затопило некоторые улицы Нижнего Новгорода.