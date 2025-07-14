Нижегородские ученые разработали антенну для мониторинга кровотока

Фото:
Специалисты нижегородского Института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова РАН совместно с зарубежными исследователями разработали уникальную сферическую антенну из пьезополимера. Новое устройство предназначено для оптоакустической томографии и позволяет наблюдать за кровотоком в реальном времени с высокой точностью.
В отличие от традиционных антенн на основе пьезокерамики, новая разработка оказалась в десять раз чувствительнее к оптоакустическим сигналам. Это позволило детально, без хирургического вмешательства, отслеживать движение крови в сосудах различного диаметра — от крупных артерий до микроскопических капилляров.
Технология, разработанная нижегородскими учеными, открывает перспективы для создания нового поколения медицинской аппаратуры. Такие приборы смогут быстро и безболезненно диагностировать сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания. Кроме того, антенна может использоваться в системах неразрушающего контроля материалов.
По словам руководителя проекта и заведующего лабораторией ультразвуковой и оптико-акустической диагностики ИПФ РАН Павла Субочева, идея разделить антенну на сотни независимых элементов поначалу казалась невозможной. Однако команда справилась с задачей, и теперь технология открывает новые горизонты как для медицины, так и для фундаментальной биологии.
Ранее сообщалось, что роботизированная лабораторная система начала работу в Нижегородском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+