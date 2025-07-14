Россиян предупредили о росте цен на "вторичку" к концу года Общество

В последнее время в СМИ появились сообщения о снижении цен на жилье на вторичном рынке. Однако, по мнению Константина Барсукова, члена Российской гильдии риелторов и эксперта рынка недвижимости, это не соответствует действительности. На самом деле, стоимость вторичного жилья продолжает расти.

В беседе с телеканалом "360" Барсуков отметил, что снижение цен может наблюдаться в отдельных регионах, но это связано с их спецификой. Например, в Калининградской области, где изначально были завышены цены в объявлениях, они будут постепенно приближаться к реальным значениям, что может создать впечатление падения. Однако в целом ситуация на рынке недвижимости иная.

Эксперт подчеркнул, что многие аналитики не различают цены в объявлениях и цены реальных сделок, что приводит к ошибочным выводам. В Москве и Московской области существует значительный экономический потенциал для роста стоимости вторичного жилья на 30-40%. Однако эти цифры не будут реализованы в полном объёме.

Барсуков также отметил, что рост цен будет сдерживаться высокими ставками по ипотеке и мерами Центробанка, направленными на ограничение кредитования. Доступная ипотека в ближайшее время не предвидится, поэтому рост цен будет плавным. До конца года эксперт прогнозирует рост цен на вторичное жилье в пределах 10%.

Кроме того, цены на новостройки также вырастут, хотя с экономической точки зрения для этого нет оснований. Застройщики могут искусственно повысить стоимость, чтобы создать видимость роста. По мнению Барсукова, к концу года можно ожидать рост цен на первичном рынке на 5-7%.