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Экономика

Нижегородским семьям придется копить на квартиру почти четыре года

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Нижегородским семьям придется копить на квартиру почти четыре года

Нижегородская область заняла 53-е место среди российских регионов по доступности жилья. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости за май 2025 года.

Аналитики оценивали, за сколько лет семья с одним ребенком и средней по региону зарплатой сможет накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров без привлечения кредитов. При расчетах учитывались только свободные средства, остающиеся после минимально необходимых расходов на жизнь, а также доходы от депозитов.

В Нижегородской области, по расчетам экспертов, семье потребуется 3,9 года, чтобы накопить на жилье. Год назад этот показатель составлял 5,7 года, что говорит об улучшении ситуации. Однако, несмотря на положительную динамику, регион оказался в середине рейтинга.

Средняя стоимость квартиры в регионе площадью 60 квадратных метров составляет 6,4 млн рублей. Для сравнения, по стране этот показатель чуть выше — 6,9 миллиона рублей.

В целом по России доступность жилья улучшилась. В мае 2025 года среднестатистической семье требуется 3,2 года на накопление, тогда как в прошлом году — 4 года. Эксперты связывают позитивную динамику с ростом зарплат и доходов по вкладам, которые обогнали темпы удорожания недвижимости.

За год цены на жилье на вторичном рынке выросли в 67 регионах, а в 18 — снизились. При этом лидерами рейтинга по доступности остались северные и дальневосточные регионы. В числе аутсайдеров — Крым, Севастополь и Калмыкия, где на покупку жилья потребуется более семи лет накоплений.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял 62-е место среди российских городов по вводу жилья в 2024 году. 

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Теги:
Жилье Рейтинг
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