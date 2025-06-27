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Экономика

Нижний Новгород занял 62-е место по строительству жилья в 2024 году

30 июня 2025 10:15  [51] Экономика
Нижний Новгород занял 62-е место по строительству жилья в 2024 году

Нижний Новгород занял 62-е место среди российских городов по вводу жилья в 2024 году. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Так, в пересчете на одного жителя в городе было введено 0,541 квадратного метра жилья, а общий объем нового строительства составил 663 тысячи квадратных метров. Это на 6,8% меньше по сравнению с 2023 годом.

Обеспеченность жильем в Нижнем Новгороде составляет 27,5 квадратного метра на человека. При этом доля городского жилья в общем объеме строительства по Нижегородской области составляет 33%.

В целом по России в 2024 году было построено 107,8 миллиона квадратных метров жилья — это на 2,4% меньше, чем в 2023 году. При этом 42% от общего объема нового жилья приходится на 100 крупнейших городов страны.

Однако именно в этих крупнейших городах снижение темпов строительства оказалось более заметным. В 2024 году в них ввели на 6,6% меньше жилья, чем годом ранее.

Лидером рейтинга стал Краснодар. где по итогам прошлого года на одного жителя введено 2,34 квадратного метра. Замыкают список Мурманск и Магадан. В этих городах объем введенного жилья составляет 0,06 и 0,07 квадратных метров на человека.

Ранее сообщалось, что активный спрос на жилье в новостройках зафиксирован на нижегородском рынке недвижимости. 

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Теги:
Жилье Рейтинг Строительство
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