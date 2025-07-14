Слесарь погиб на канализационной станции в Балахне

В Балахне погиб 67-летний слесарь контрольно-измерительных приборов 6 разряда, работавший в ООО "БиотехСервис". Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции труда Нижегородской области.
Инцидент произошёл утром 14 июля. Примерно в 08:35 двое слесарей аварийно-спасательной службы услышали хрипы, доносившиеся из приёмного отделения канализационной насосной станции. Заглянув внутрь, они обнаружили коллегу, лежащего на полу без сознания.
О случившемся немедленно сообщили начальнику цеха. Он вызвал бригаду скорой помощи и спасателей. Пострадавшего достали из помещения и передали медикам, однако прибывшие врачи констатировали смерть.
По словам руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, в соответствии с трудовым законодательством начато официальное расследование несчастного случая. Цель — установить все обстоятельства и возможные причины трагедии. Специалисты Гострудинспекции проведут проверку, чтобы определить, были ли соблюдены правила охраны труда и техники безопасности при выполнении работ.
Ранее сообщалось, что ДТП с тремя грузовиками на Московском шоссе в Нижнем Новгороде закончилось проверкой Роструда.
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