Слесарь погиб на канализационной станции в Балахне Происшествия

В Балахне погиб 67-летний слесарь контрольно-измерительных приборов 6 разряда, работавший в ООО "БиотехСервис". Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции труда Нижегородской области.

Инцидент произошёл утром 14 июля. Примерно в 08:35 двое слесарей аварийно-спасательной службы услышали хрипы, доносившиеся из приёмного отделения канализационной насосной станции. Заглянув внутрь, они обнаружили коллегу, лежащего на полу без сознания.

О случившемся немедленно сообщили начальнику цеха. Он вызвал бригаду скорой помощи и спасателей. Пострадавшего достали из помещения и передали медикам, однако прибывшие врачи констатировали смерть.

По словам руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, в соответствии с трудовым законодательством начато официальное расследование несчастного случая. Цель — установить все обстоятельства и возможные причины трагедии. Специалисты Гострудинспекции проведут проверку, чтобы определить, были ли соблюдены правила охраны труда и техники безопасности при выполнении работ.

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