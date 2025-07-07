Пациент укусил хирурга в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Кира Мишина

Хирург одной из больниц Нижнего Новгорода пострадал из-за действия странного пациента, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

По имеющимся данным, инцидент произошел 30 июня около половины первого ночи в городской клинической больнице №5. Находящийся на рабочем месте врач-хирург был укушен пациентом. Медик самостоятельно обратился за помощью к коллегам. У него диагностировали укушенную рану на левой кисти, а также другие повреждения.

Как сообщил руководитель Гострудинспекции по Нижегородской области Илья Мошес, от работодателя в ведомство пока не поступали документы, связанные с этим несчастным случаем.

Он отметил, что возможно, травмы были отнесены к категории легких. В противном случае отсутствие уведомления может быть расценено как попытка скрыть инцидент, что нарушает требования законодательства. В настоящее время проводится проверка для определения степени тяжести травм, полученных врачом.

Напомним, накануне от действий беременной женщины пострадал фельдшер скорой медицинской помощи. По факту нападение было возбуждено уголовное дело.