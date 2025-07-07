Беременная нижегородка напала на фельдшера скорой помощи Происшествия

В Сормовском районе Нижнего Новгорода фельдшер скорой медицинской помощи подвергся нападению со стороны пациентки во время вызова. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

По имеющейся информации, 8 июля 37-летний медик прибыл на вызов, где столкнулся с агрессивным поведением со стороны женщины.

В результате нападения фельдшер получил травмы. Его доставили в лечебное учреждение, где врачи предварительно диагностировали ушибы лица. Окончательное заключение о степени тяжести повреждений будет представлено после дополнительного медицинского обследования.

Главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов добавил, что инцидент произошел по пути в роддом. Беременная женщина продолжила вести себя агрессивно и в медучреждении.

Как пояснил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, если травмы будут квалифицированы как тяжелые, работодатель обязан будет в установленный срок направить извещение о несчастном случае на производстве.

В настоящее время Государственная инспекция труда проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 7 июля сразу три нападения на работников различных сфер было зафиксировано в Нижегородской области.