Цены на продукты в Нижнем Новгороде приятно удивили канадскую семью Фейнстра Общество

Многодетная семья Фейнстра, переехавшая из Канады в Нижегородскую область около полутора лет назад, поделилась своими впечатлениями о различиях в стоимости продуктов питания между двумя странами.

В эфире программы "Мы и они" (12+) глава семейства Аренд Фейнстра рассказал, что был поражен тем, насколько дешевле обходится питание в России. По его словам, проживая в Торонто, они еженедельно тратили около 400 канадских долларов (примерно 22,8 тысячи рублей) на продукты, включая подгузники для детей. При этом часть еды — овощи и мясо — они производили самостоятельно на своей ферме.

После переезда в Нижегородскую область семья полностью перешла на покупку продуктов в магазинах. Однако, как отметил Фейнстра, даже в этом случае их расходы сократились почти в шесть раз — до 4 000 рублей в неделю. Он добавил, что в будущем траты станут ещё меньше, поскольку они начали развивать собственное хозяйство и планируют питаться овощами со своего огорода уже к середине лета, а к осени — мясом с собственной фермы.

Сравнивая цены, Аренд отметил, что большинство продуктов в России стоят заметно дешевле. Например, десяток яиц в Нижнем Новгороде можно купить за 125 рублей, тогда как в Торонто за 12 яиц приходится платить около 400 рублей. Молоко в России, по его словам, обходится примерно в два раза дешевле.

Однако есть и исключения. Так, сливочное масло в Канаде стоит 337 рублей за 450 граммов, а в России — 200 рублей за упаковку в 200 граммов. Несмотря на это, такие базовые продукты, как картофель и курица, в России значительно доступнее.

Фейнстра также отметил, что в целом качество фруктов в России выше, чем в Канаде. В результате, по его оценке, стандартная продуктовая корзина в России обходится примерно в полтора раза дешевле, чем в его родной стране.

Ранее сообщалось, что семья Фейнстра из Канады поделилась своими ощущениями от жизни в Нижегородской области.