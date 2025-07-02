Канадскую семью Фейнстра восхитил сорняк в Нижегородской области

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Переехавшая из Канады в Нижегородскую область многодетная семья Фейнстра восхитилась необычными растениями, которые они обнаружили на своем участке. Об этом они рассказали в своем телеграм-канале Countryside acres.
Иностранцы опубликовали фотографии растения с мелкими листьями и нежными розовато-фиолетовыми цветками. Скорее всего это дымянка лекарственная, также известной как дикая рута. Это однолетнее растение часто относят к сорным, однако оно также известно своими целебными свойствами.
"Это маленькое растение захватывает все вокруг, но даже так оно очень красивое. Жаль убирать такую красоту. Может, оставим чуть-чуть", - написали канадцы.
Хотя растение считается сорняком, оно также известно своими целебными свойствами. К тому же, действительно выглядит очень красиво.
Ранее сообщалось, что канадцы столкнулись с проблемами при регистрации на "Госуслугах".
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