Станкевич навестил канадскую семью Фейнстра в Нижегородской области

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Многодетная канадская семья Фейнстра, воспитывающие девятерых детей, переехала в Нижегородскую область в 2024 году. В регионе они обустраивают собственное фермерское хозяйство, старший сын остался в Канаде. В гости к канадцам приехал депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
По словам Станкевича, переселенцы заочно изучали Россию и долго выбирали, в каком субъекте обосноваться. Благодаря поддержке губернатора Глеба Никитина и регионального кадрового агентства "ОКА", семье удалось быстро пройти все необходимые юридические процедуры и получить участок земли в Дальнеконстантиновском округе.
На средства от продажи имущества в Канаде Фейнстры построили дом, приобрели скот и технику, обустраивают ферму. Иностранцы планируют остаться в России и получить гражданство.
В беседе с депутатом семья призналась, что решение о переезде далось непросто. Главной причиной стали изменения в родной стране, которые, по их мнению, подменяют традиционные ценности и ущемляют христианские убеждения. Фейнстры отметили, что большинство канадцев имеют крайне искаженное представление о России, сформированное под влиянием СМИ и официальной риторики.
Юрий Станкевич напомнил, что в 2025 году по инициативе президента России при Агентстве стратегических инициатив был создан проектный офис, который сопровождает иностранцев, переезжающих в страну по ценностным соображениям. В сотрудничестве с коллегами из АСИ и МВД уже обсуждаются возможные изменения в федеральное законодательство, чтобы упростить бюрократические процедуры для таких семей, как Фейнстра.
Ранее сообщалось, что Аренд Фейнстра показал строящуюся ферму.
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