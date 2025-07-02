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Политика

Станкевич навестил канадскую семью Фейнстра в Нижегородской области

04 июля 2025 11:14  [109] Политика
Станкевич навестил канадскую семью Фейнстра в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал Юрия Станкевича

Многодетная канадская семья Фейнстра, воспитывающие девятерых детей, переехала в Нижегородскую область в 2024 году. В регионе они обустраивают собственное фермерское хозяйство, старший сын остался в Канаде. В гости к канадцам приехал депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Станкевича, переселенцы заочно изучали Россию и долго выбирали, в каком субъекте обосноваться. Благодаря поддержке губернатора Глеба Никитина и регионального кадрового агентства "ОКА", семье удалось быстро пройти все необходимые юридические процедуры и получить участок земли в Дальнеконстантиновском округе.

На средства от продажи имущества в Канаде Фейнстры построили дом, приобрели скот и технику, обустраивают ферму. Иностранцы планируют остаться в России и получить гражданство.

В беседе с депутатом семья призналась, что решение о переезде далось непросто. Главной причиной стали изменения в родной стране, которые, по их мнению, подменяют традиционные ценности и ущемляют христианские убеждения. Фейнстры отметили, что большинство канадцев имеют крайне искаженное представление о России, сформированное под влиянием СМИ и официальной риторики.

Юрий Станкевич напомнил, что в 2025 году по инициативе президента России при Агентстве стратегических инициатив был создан проектный офис, который сопровождает иностранцев, переезжающих в страну по ценностным соображениям. В сотрудничестве с коллегами из АСИ и МВД уже обсуждаются возможные изменения в федеральное законодательство, чтобы упростить бюрократические процедуры для таких семей, как Фейнстра.

Ранее сообщалось, что Аренд Фейнстра показал строящуюся ферму.

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Теги:
Иностранцы Многодетные семьи Семья Фейнстра
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