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Общество

Нижегородский суд вернул жилищные права пенсионеру-таможеннику

15 июля 2025 11:43  [49] Общество
Нижегородский суд вернул жилищные права пенсионеру-таможеннику

В Нижнем Новгороде суд восстановил в правах бывшего сотрудника таможни, которого без оснований лишили возможности получить соцвыплату на жилье. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Пенсионер, ранее служивший в Приволжской оперативной таможне, обратился с жалобой на то, что его исключили из списка на получение единовременной выплаты для покупки или строительства жилья.

Проверку по обращению провела Приволжская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство подтвердило, что действия таможенного органа нарушили права пенсионера.

После этого заместитель транспортного прокурора подал иск в суд с требованием восстановить заявителя в очереди на выплату.

Нижегородский районный суд встал на сторону пенсионера и обязал таможню вернуть его в список претендентов на социальную помощь.

Ранее сообщалось, что Нижегородская областная прокуратура помогла сироте получить жилье в Лукояновском районе.

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Теги:
Пенсионеры Прокуратура Суд
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