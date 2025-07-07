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Общество

Прокуратура помогла сироте получить жилье в Лукояновском районе

09 июля 2025 17:22  [95] Общество
Прокуратура помогла сироте получить жилье в Лукояновском районе

Фото: прокуратура Нижегородской области

В Лукояновском районе Нижегородской области прокуратура защитила жилищные права девушки-сироты, добившись для нее предоставления благоустроенного жилья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

В ходе установлено, что в 2022 году девушку включили в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако после достижения совершеннолетия она так и не получила положенную по закону квартиру, несмотря на неоднократные обращения в администрацию муниципального округа.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать муниципалитет предоставить сироте жилье. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Ранее сообщалось, что жилищные сертификаты для детей-сирот ввели в Нижегородской области.

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Теги:
Лукояновский район Прокуратура Сироты
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