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Общество

Соискатели из Нижегородской области разместили почти 120 тысяч резюме

15 июля 2025 12:22  [103] Общество
Соискатели из Нижегородской области усилили активность на рынке труда летом

Жители Нижегородской области демонстрируют высокий интерес к трудоустройству, несмотря на летний сезон отпусков. По информации аналитиков hh.ru, за последний месяц более 119 тысяч человек из региона разместили или обновили свои резюме на платформе.

Наибольший рост активности зафиксирован среди специалистов автомобильной отрасли — количество резюме в этом сегменте увеличилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следом идут представители транспортной и логистической сфер — здесь рост составил 43%. Замыкают тройку лидеров рабочие специальности, показавшие увеличение числа резюме на 41%.

Также значительно выросло количество соискателей среди домашнего и обслуживающего персонала — на 35%. Специалисты в области безопасности и продаж прибавили по 32%, а работники ресторанно-гостиничного сектора (HoReCa) — на 31%.

Интерес к поиску работы проявили и топ-менеджеры — в этой категории число резюме увеличилось на 29%.

Общий тренд показывает рост интереса к трудоустройству практически во всех профессиональных направлениях региона. Единственным исключением стало сельское хозяйство, где наблюдается небольшое снижение активности — на 1% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что среди нижегородцев летом 2025 года выросла конкуренция за вакансии на рынке труда.

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Теги:
вакансии Работа Трудоустройство
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