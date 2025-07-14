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Происшествия

Сотрудники ФСБ поймали двух нижегородцев - организаторов нарколаборатории

15 июля 2025 13:23  [153] Происшествия
Сотрудники ФСБ поймали двух нижегородцев - организаторов нарколаборатории

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в организации и функционировании подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативных мероприятий силовики изъяли свыше 7 килограммов синтетических веществ, более 300 литров химических реактивов и прекурсоров. Также были обнаружены специализированное оборудование, упаковочные материалы и прочие предметы, применявшиеся для изготовления и расфасовки запрещённых веществ.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление всех деталей противоправной деятельности, а также возможных соучастников.

Видео: УФСБ по Нижегородской области

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали трех человек, причастных к незаконному обороту наркотиков.

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Теги:
Наркотики ФСБ
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