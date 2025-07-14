Сотрудники ФСБ поймали двух нижегородцев - организаторов нарколаборатории

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в организации и функционировании подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе оперативных мероприятий силовики изъяли свыше 7 килограммов синтетических веществ, более 300 литров химических реактивов и прекурсоров. Также были обнаружены специализированное оборудование, упаковочные материалы и прочие предметы, применявшиеся для изготовления и расфасовки запрещённых веществ.
Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление всех деталей противоправной деятельности, а также возможных соучастников.
Видео: УФСБ по Нижегородской области
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали трех человек, причастных к незаконному обороту наркотиков.
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