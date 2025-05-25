Нижегородку задержали за употребление и хранение наркотиков в Ленинском районе Происшествия

Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали 30-летнюю женщину у станции метро "Двигатель Революции" по подозрению в хранении наркотических веществ.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, ранее судимая за имущественные преступления и не имеющая постоянной работы нижегородка привлекла внимание полицейских своим поведением. Её остановили за административное правонарушение — употребление наркотиков в общественном месте.

При личном досмотре у задержанной обнаружили шесть зип-лок пакетов с порошкообразным веществом и один сверток, обмотанный красной изолентой. Экспертиза показала, что один из пакетов содержал наркотик "N-метилэфедрон" массой 9,82 грамма.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств в крупном размере. Женщина заключена под стражу, следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось о задержании 23-летнего мигранта, у которого при себе находились 27 свёртков с наркотическим веществом.