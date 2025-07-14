Нижегородцы могут использовать Wi-Fi без подключения к сети Общество

Карта точек с бесплатным доступом к Wi-Fi в Нижегородской области теперь доступна офлайн — воспользоваться ей можно даже без подключения к интернету. Новая функция появилась в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области", сообщили в минцифры региона.

Чтобы использовать карту без интернета, необходимо установить приложение на смартфон. Оно доступно для скачивания в Google Play, App Store и RuStore.

После установки следует выбрать раздел "Карта Wi-Fi" и загрузить нужную карту — можно скачать как всю область, так и отдельные города: Нижний Новгород, Дзержинск или Арзамас. Использование карты не требует регистрации.

Если пользователь обнаружит, что информация о точке Wi-Fi не соответствует действительности или интернет в указанном месте отсутствует, он может сообщить об этом двумя способами: позвонить на горячую линию региональной справочной службы по номеру 122 (с 9:00 до 21:00, после соединения нажать цифру 5); оставить сообщение на портале "Карта жителя Нижегородской области".

В минцифры региона отметили, что карта будет регулярно обновляться по мере появления новых точек доступа.

Кроме того, предприниматели могут предложить свои заведения для размещения бесплатного Wi-Fi. Для этого необходимо заполнить специальную форму на портале "Карта жителя Нижегородской области".

Ранее была опубликована карта бесплатного Wi-Fi в Нижегородской области.