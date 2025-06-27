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Общество

Солодкий оценил идею создания бесплатных точек Wi-Fi в Нижнем Новгороде

01 июля 2025 12:32  [147] Общество
Солодкий оценил идею создания бесплатных точек Wi-Fi в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

С начала лета жители Нижегородской области отмечают перебои в работе мобильного интернета и связи. Власти уже объяснили, что интернет временами не работает из-за усиления мер безопасности, направленных против атак БПЛА. И все же в условиях, когда многие повседневные процессы зависят от стабильного доступа в Сеть, такие ограничения создают определенные неудобства. Временно решить проблему помогает Wi-Fi в общественных местах, но доступ к нему есть далеко не везде. Часто такой Wi-Fi запаролен.

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась к бизнес-омбудсмену Павлу Солодкому с вопросом: возможно ли в сложившихся условиях создание точек бесплатного Wi-Fi? По словам уполномоченного по правам предпринимателей Нижегородской области, оборудовать публичную Wi-Fi сеть - не сильно затратная процедура. В зависимости от условий провайдера, затраты на организацию одной такой сети могут составить до 10 тысяч рублей.

Однако, как подчеркнул Солодкий, для бизнеса ключевым вопросом остается соблюдение законодательства. Согласно федеральному закону о связи и постановлениям правительства РФ №758 и №801, обязательным условием является идентификация пользователей при подключении к публичной Wi-Fi-сети. Кроме того, Роскомнадзор предъявляет отдельные требования по ограничению доступа к определенным интернет-ресурсам.

"Думаю, если нижегородские власти обратятся за поддержкой к нижегородскому бизнесу, он, как и было уже в других сложных ситуациях, подставит свое плечо. Главное - продумать все механизмы по массовому доступу в интернет, чтобы, во-первых, все было безопасно, а во-вторых, не обременяло бизнес излишними административными проволочками", - отметил Солодкий.

В случае кратковременных перебоев с мобильной связью самым быстрым решением, по мнению бизнес-омбудсмена, может стать временное открытие доступа к уже существующим Wi-Fi-точкам. Это позволит подключаться не только гостям заведений, но и прохожим. Однако важно заранее определить четкие правила пользования.

"Здесь главное выработать правила, чтобы не было злоупотреблений. Регистрация в сети однозначно обязательна. А относительно объема трафика нужно обсуждать. К примеру, не должно идти речи о просмотре фильма в кафе по сети Wi-Fi, если вы не собираетесь там ничего заказывать. А вот экстренно связаться с родственниками или вызвать такси, на мой взгляд, вполне возможно", - заключил уполномоченный.

Напомним, НПАТ и НЭТ обсуждают перспективу установки Wi-Fi в общественном транспорте. При этом появление беспроводного интернета в нижегородском метро пока не предвидится.

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Теги:
Интернет мобильная связь Павел Солодкий
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