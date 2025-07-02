Бесплатный Wi-Fi заработал на "умных" остановках в Нижнем Новгороде Общество

Бесплатный Wi-Fi заработал на "умных" остановках в Нижнем Новгороде, сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

В некоторых районах города с мобильной связью все еще не очень, поэтому такая опция как нельзя кстати. Теперь можно спокойно проверить расписание автобуса или трамвая, посидеть в соцсетях и просто оставаться на связи.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету, надо открыть список Wi-Fi сетей в своем гаджете, найти сеть Rostelecom_Free и подключись, следуя следуйте инструкциям на экране.

Как сообщалось ранее, ограничения работы мобильной связи в Нижнем Новгороде связаны с усилением мер безопасности от возможных атак беспилотных летательных аппаратов.

Также редакция НИА "Нижний Новгород" пообщалась с бизнес-омбудсменом Павлом Солодким на тему создания точек бесплатного Wi-Fi в общественных местах. Он сказал, что это не так дорого. Однако есть нюанс: закон требует обязательной идентификации пользователей и фильтрации контента. А это, по словам Солодкого, уже дополнительная головная боль для бизнеса.