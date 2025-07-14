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Происшествия

СК и прокуратура заинтересовались дракой нижегородских подростков

15 июля 2025 15:34  [41] Происшествия
СК и прокуратура заинтересовались дракой нижегородских подростков

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Вечером 13 июля у нижегородского торгового центра "Небо" подрались двое подростков. Драка попала на видео, которое затем разошлось по социальным сетям.

На кадрах видно, как один из юношей, находясь в компании сверстников, набрасывается на другого. Он наносит оппоненту удары руками и ногами. После того как избиваемый падает в лужу, драка прекращается. Однако позже конфликт продолжился во дворах неподалеку, где подростка снова избили и заставили извиняться.

После инцидента нападавший записал видео, где рассказал, что пошел на конфликт из-за того, что потерпевший якобы домогался до 13-летней девочки и распространял в интернете ее интимные фотографии.

СУ СК России по Нижегородской области уже начало процессуальную проверку по факту произошедшего, чтобы установить все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников.

Кроме того, инцидентом также занялась и прокуратура Нижегородской области. Организована проверка соблюдения законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту нападения на женщину в Дзержинске. 

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Теги:
Избиение Несовершеннолетние Следственное управление
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