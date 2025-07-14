Госдума приняла законы о защите воинских мемориалов и вероисповеданий Общество

Государственная Дума утвердила новые законы, направленные на усиление ответственности за осквернение воинских мемориалов и ужесточение требований к СМИ и рекламным агентствам в части публикации изображений религиозных объектов. Об этом заявил Вячеслав Володин, председатель нижней палаты парламента, передаёт телеканал "360".

Согласно принятым нормам, за осквернение могил и других памятников, связанных с памятью героев, отдавших жизнь за Родину, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штрафа до 5 млн рублей. Володин подчеркнул, что сохранение исторической памяти является важной задачей для общества.

Второй закон направлен на защиту религиозных чувств граждан и укрепление межконфессионального диалога. Он обязывает СМИ и рекламные агентства включать в свои материалы изображения культовых сооружений только с соответствующими религиозными символами. Это, по словам Володина, поможет сохранить уважение к традициям и верованиям различных конфессий, представленных в стране.