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Общество

Госдума приняла законы о защите воинских мемориалов и вероисповеданий

15 июля 2025 15:25  [109] Общество
Госдума приняла законы о защите воинских мемориалов и вероисповеданий

Государственная Дума утвердила новые законы, направленные на усиление ответственности за осквернение воинских мемориалов и ужесточение требований к СМИ и рекламным агентствам в части публикации изображений религиозных объектов. Об этом заявил Вячеслав Володин, председатель нижней палаты парламента, передаёт телеканал "360".

Согласно принятым нормам, за осквернение могил и других памятников, связанных с памятью героев, отдавших жизнь за Родину, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штрафа до 5 млн рублей. Володин подчеркнул, что сохранение исторической памяти является важной задачей для общества.

Второй закон направлен на защиту религиозных чувств граждан и укрепление межконфессионального диалога. Он обязывает СМИ и рекламные агентства включать в свои материалы изображения культовых сооружений только с соответствующими религиозными символами. Это, по словам Володина, поможет сохранить уважение к традициям и верованиям различных конфессий, представленных в стране.

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Теги:
Законодательство Памятники Память
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