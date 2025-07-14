Уровень преступности в Нижегородской области снизился Общество

В Главном управлении МВД по Нижегородской области представили статистику по уровню преступности за первые шесть месяцев 2025 года. Ведомство зафиксировало общее снижение числа зарегистрированных правонарушений.

Так, общее количество преступлений сократилось на 0,7% — с 17 368 до 17 239. Число дел, по которым не требуется обязательное предварительное следствие, уменьшилось на 1,9% — с 6 738 до 6 607.

Заметное снижение наблюдается в категории преступлений против личности. Их стало меньше на 6,3% — с 2 002 до 1 875. В частности, уменьшилось число случаев причинения вреда здоровью: тяжкого — на 4,4% (с 136 до 130), средней тяжести — на 26,5% (с 219 до 161), легкого — на 14,6% (с 301 до 257). Количество фактов побоев снизилось вдвое — с 44 до 22.

В то же время в регионе выросло число уголовных дел о получении взятки. За полгода возбуждено 52 таких дела, что на 68% больше, чем годом ранее. При этом средний размер взятки снизился на 28% и составил 415,3 тыс. рублей.

Отмечен рост числа изнасилований — их стало в 2,1 раза больше (39 случаев). Также увеличилось количество угроз убийством — на 4,5%, до 279. Число убийств осталось на уровне прошлого года.

Отдельно в отчете указано резкое увеличение числа преступлений террористической направленности — с 2 до 16. Количество экстремистских деяний также выросло почти в три раза — с 5 до 14.

Кроме того, зафиксировано 256 преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и органов местного самоуправления. Это на 12,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (227 случаев).

Сотрудники нижегородской полиции продолжают работу по обеспечению общественной безопасности в местах массового пребывания граждан. В результате количество преступлений, совершенных в общественных пространствах, сократилось на 3,9% — с 4 064 до 3 904.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года подростковая преступность выросла в Нижегородской области.