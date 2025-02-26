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Происшествия

Уровень преступности в Нижнем Новгороде снизился на 10% в 2024 году

27 февраля 2025 09:55  [90] Происшествия

В столице Приволжья за год на 10 % снизилась преступность. Об этом на заседании гордумы 26 февраля сообщил начальник управления МВД России по Нижнему Новгороду Олег Соколов. 

По его словам в 2024 году зарегистрировали 14897 преступлений (в 2023-м их было 16588). 

Уменьшилось количество фактов причинения вреда здоровью: тяжелого - на 26,4%, среднего - на 28,9%, легкого - на 32%. На 12,9 % сократилось число краж и грабежей.

"Среднегородской уровень преступности снизился и составил 123,6 преступления в расчете на 10 тысяч жителей города", — отметил Олег Соколов.

Начальник управления добавил, что за 2024 год проведено 47 оперативно-профилактических мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения (15), по предупреждению правонарушений несовершеннолетних (8), по выявлению иностранных граждан, причастных к совершению противоправных действий, и преступлений, совершаемых представителями этнических групп (5).

"В результате на 25% снизилось количество преступлений, совершенных на улицах города, а также на 32,6% преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения", - добавил он.

Кроме того, сотрудники полиции пресекли деятельность 11 наркопритонов, изъяли из незаконного оборота 142 кг наркотических препаратов (в 2023 году изъято 47 килограмм).

Ранее сообщалось, что мошенники дистанционно украли у нижегородцев более 2 млрд рублей за год.

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Теги:
Гордума МВД Преступления
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