Названы регионы-лидеры по преступности в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Александр Воложанин

По данным Нижегородской прокуратуры, в столице Приволжья за первые два месяца 2025 года количество преступлений сократилось на 1%. Краткая характеристика состояния преступности в регионе опубликована на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что несмотря на общее снижение преступности в городе, в четырех районах она, наоборот, выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером стал Ленинский район, где закон нарушать стали чаще на 18,8%.

Совсем немного от него отстает Канавинский район, показавший рост на 18,2%. Чуть лучше дело обстоит в Прикокском, где увеличение составило 11%.

И небольшой рост (на 1,2%) отмечен в Советском районе.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в столице Приволжья на 10% снизилась преступность.



