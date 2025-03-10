Названы регионы-лидеры по преступности в Нижнем Новгороде

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По данным Нижегородской прокуратуры, в столице Приволжья за первые два месяца 2025 года количество преступлений сократилось на 1%. Краткая характеристика состояния преступности в регионе опубликована на сайте надзорного ведомства.
Отмечается, что несмотря на общее снижение преступности в городе, в четырех районах она, наоборот, выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером стал Ленинский район, где закон нарушать стали чаще на 18,8%.
Совсем немного от него отстает Канавинский район, показавший рост на 18,2%. Чуть лучше дело обстоит в Прикокском, где увеличение составило 11%.
И небольшой рост (на 1,2%) отмечен в Советском районе.
Ранее сообщалось, что за 2024 год в столице Приволжья на 10% снизилась преступность.
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