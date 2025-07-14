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Происшествия

Смертельное ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области: двое погибли

15 июля 2025 19:48  [261] Происшествия
Смертельное ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области: двое погибли

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сотрудники МЧС России совместно с Воротынским аварийно-спасательным отрядом приняли участие в ликвидации последствий серьезного ДТП, произошедшего на 565-м километре федеральной автотрассы М-7 "Волга" в районе населенного пункта Никольское.

Об этом сообщили в нижегородском ГУ МЧС.

По предварительной информации, на данном участке дороги вечером 15 июля произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, среди которых находился ребенок.

К сожалению, два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

Сотрудники экстренных служб провели работы по извлечению тел погибших из поврежденных автомобилей.

Все обстоятельства и причины случившегося предстоит установить правоохранительным органам. Специалисты продолжают работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что на виновника смертельного ДТП в Большом Болдине завели уголовное дело.

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Теги:
ДТП МЧС
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