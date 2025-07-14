Нижегородский крематорий по ошибке сжег тело до отпевания Происшествия

В Нижнем Новгороде произошел вопиющий случай — в местном крематории по ошибке кремировали тело женщины до проведения всех прощальных обрядов. Об этом сообщает телеканал "Кстати..." (16+).

Согласно информации, 87-летняя жительница Нижнего Новгорода скончалась, и ее родственники решили захоронить прах рядом с могилой супруга в Ставрополе. По православной традиции перед кремацией должно было состояться отпевание с участием священника, а также прощание с усопшей.

Однако утром в день прощания родные с ужасом узнали, что тело женщины уже подверглось кремации. Родственники были потрясены произошедшим. Внучка покойной призналась, что испытала настоящий шок от случившегося.

Представители крематория принесли извинения семье и заверили, что подобное произошло впервые в их практике. В качестве компенсации учреждение предложило вернуть 39 тысяч рублей, потраченных на услуги, и бесплатно предоставить урну для праха.

Директор крематория Владимир Ворошуха назвал произошедшее "непоправимой ошибкой". Он пояснил, что инцидент стал следствием "потери концентрации" одного из сотрудников, который понесет административное наказание.

Ранее сообщалось, что ритуальная компания в Нижегородской области по ошибке "похоронила" живого пациента.