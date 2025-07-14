Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
16 июля 2025 09:40  [89] Бастрыкин взял дело о нападении подростка с сигнальной ракетой в Дзержинске
16 июля 2025 09:20  [384] Нижегородский крематорий по ошибке сжег тело до отпевания
15 июля 2025 19:48  [655] Смертельное ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области: двое погибли
15 июля 2025 19:00  [274] Житель Сергача порезал ножом своего отца
15 июля 2025 18:30  [347] Нападение собаки на девочку в Городецком районе закончилось уголовным делом
15 июля 2025 17:40  [525] Опубликовано видео задержания начальника полиции нижегородского аэропорта
15 июля 2025 15:34  [308] СК и прокуратура заинтересовались дракой нижегородских подростков
15 июля 2025 14:37  [536] Автомобиль провалился под землю на Бекетова в Нижнем Новгороде
15 июля 2025 13:23  [468] Сотрудники ФСБ поймали двух нижегородцев - организаторов нарколаборатории
15 июля 2025 12:56  [342] Уголовное дело завели на виновника смертельного ДТП в Большом Болдине
Происшествия

Нижегородский крематорий по ошибке сжег тело до отпевания

16 июля 2025 09:20  [384] Происшествия
Нижегородский крематорий по ошибке сжег тело до отпевания

В Нижнем Новгороде произошел вопиющий случай — в местном крематории по ошибке кремировали тело женщины до проведения всех прощальных обрядов. Об этом сообщает телеканал "Кстати..." (16+).

Согласно информации, 87-летняя жительница Нижнего Новгорода скончалась, и ее родственники решили захоронить прах рядом с могилой супруга в Ставрополе. По православной традиции перед кремацией должно было состояться отпевание с участием священника, а также прощание с усопшей.

Однако утром в день прощания родные с ужасом узнали, что тело женщины уже подверглось кремации. Родственники были потрясены произошедшим. Внучка покойной призналась, что испытала настоящий шок от случившегося.

Представители крематория принесли извинения семье и заверили, что подобное произошло впервые в их практике. В качестве компенсации учреждение предложило вернуть 39 тысяч рублей, потраченных на услуги, и бесплатно предоставить урну для праха.

Директор крематория Владимир Ворошуха назвал произошедшее "непоправимой ошибкой". Он пояснил, что инцидент стал следствием "потери концентрации" одного из сотрудников, который понесет административное наказание.

Ранее сообщалось, что ритуальная компания в Нижегородской области по ошибке "похоронила" живого пациента.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Крематорий
Поделиться:
Новости по теме
27 марта 2025 19:17  [1215] Ритуалы черной магии проводят на кладбище домашних животных в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 11:29  [1030] Раскрыта тайна появления человеческих костей на пляже Чкаловска
19 марта 2025 12:05  [2495] Почти 330 невостребованных тел ежегодно хоронят в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных