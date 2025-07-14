Полиция раскрыла хищение 10 тысяч тонн песка в Нижегородской области (видео) Происшествия

Сотрудники полиции Нижегородской области пресекли незаконную добычу песка в особо крупном размере. По предварительным данным, объем украденного природного ресурса превышает 10 тысяч тонн.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проведённой Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального главка МВД на основании обращения министерства экологии и природных ресурсов области. Следователи квалифицировали действия подозреваемых по части 4 статьи 158 УК РФ — кража в особо крупном размере.

9 июля 2025 года оперативники УЭБиПК и следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области при участии минэкологии и при поддержке бойцов спецподразделения "СОБР" Росгвардии провели серию оперативно-следственных мероприятий.

В результате были задержаны предполагаемые организаторы незаконной добычи — двое местных жителей в возрасте 48 и 63 лет. В ходе обысков изъяты документы, черновые записи, компьютерная техника, а также строительные машины — самосвалы и погрузчик, которые использовались при добыче и транспортировке песка.

По версии следствия, с мая 2024 года по июль 2025 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, организовали незаконную разработку недр на участке в черте городского округа Дзержинск. Разрешений на геологическое изучение и добычу полезных ископаемых от минэкологии они не получали.

На месте незаконной деятельности обнаружен карьер, подтверждающий, что объем добытого песка составляет не менее 10 тысяч тонн.

Обоим фигурантам предъявлены обвинения, и по решению суда они заключены под стражу. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают возможных соучастников преступной схемы.

Согласно действующему законодательству, за кражу в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские раскрыли две крупные кражи спустя несколько лет.